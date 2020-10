Maradona se calentó con los que lo cargaban por su máscara y Gianinna salió a bancarlo

Esta mañana, la pelota volvió a rodar (no oficialmente) en el fútbol bonaerense.

San Lorenzo y Gimnasia de La Plata se enfrentaron en un amistoso disputado en el Nuevo Gasómetro.

Televisado, el mismo marcó también el regreso de Diego Maradona al banco del Lobo después de "salvarlo".

El 10 fue noticia por la máscara anti-contagios que utilizó para sentarse del otro lado de la línea de cal y dirigir a los suyos.

Cansado por las 'cargadas', el mejor de la historia hizo un descargo en su cuenta de Instagram.

"Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación, y por respeto a todos los fallecidos por COVID. Y me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos, y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás. Y cuando te cuidás, también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada, ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos", escribió.

Quién salió a bancarlo de forma inmediata fue su hija Gianinna, quien comentó: "Quien tanto critica lo que hace el otro es porque no tiene nada que ver propio! Déjalos que hablen- Quédate con lo lindo que viviste hoy y que la cuenten como quieran! Con el perdón de las damas: ..................", en referencia a la icónica frase del 10. ¡Los amamos!

La respuesta de Gianinna al reclamo de papá Diego �� pic.twitter.com/yQLVNeltuF — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 1, 2020

