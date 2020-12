Gallardo sobre Paranaense: "Vinieron de punto, sin mucho para perder"

Muy parecidos fueron los dos partidos que River jugó ante Athletico Paranaense por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El Millonario dominó el desarrollo del encuentro pero no se pudo encontrar con el gol y en algunas llegadas aisladas, el conjunto de Brasil lo complicó.

De igual manera, se hizo justicia y los de Marcelo Gallardo pasaron a cuartos de final, siendo el DT el responsable de analizar lo sucedido.

"Hicimos méritos suficientes para pasar a cuartos y tuvimos el control de la serie en ambos partidos, algo que no se ve seguido. Quizá el vuelo futbolístico no fue el mejor, pero fuimos bastante claros. Nos faltó eficacia y contundencia para coronar todo lo bueno que hace el equipo", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Luego, sobre el rival de turno, soltó: "Vinieron de punto, sin mucho para perder, hicieron el partido largo y no encontramos el gol rápido para que se expusieran. La idea era tratar de que ellos no jugaran el partido que se dio, pero por no ser efectivos se mantuvieron en partido hasta el final".

En la ida jugó mal, salió reemplazado y se enojó con Biscay.



En la vuelta Gallardo confió en él y lo eligió para patear el penal del triunfo. En el festejo hubo saludo y felicidad.



En estos detalles también se ve el liderazgo del mejor DT de América.

Por otra parte, no quiso comparar esta llave con la que su equipo perdió ante Independiente del Valle en 2016, donde el arquero de los ecuatorianos fue figura: "Este partido no me llevó al recuerdo de hace cuatro años. El arquero no era el titular pero por algo las cosas suceden. Jugó una muy buena serie. Cuando se presenta así te toca pensar en positivo y en abrir el marcador. Se dio demasiado tarde y eso hizo que no se pudiera haber cerrado antes. Sinceramente no me pasó por la cabeza ese partido".

Y cerró: "A veces es falta de eficacia y no hay que restarle el mérito al arquero que ataja. A veces tiene una buena noche como pasó esta vez. En otro contexto quizá hubiese sido otra la historia, como en 2016. Esto es fútbol y por eso nos atrapa tanto, puede pasar cualquier cosa".

