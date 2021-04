Closs se indignó con Russo por un jugador de Boca: "¿Cómo no va a ir?"

Aunque todavía no fue confirmado por parte de alguna persona relacionada al Cuerpo Técnico de Boca, todo indica que Carlos Tevez, una de las figuras y pilares del equipo, no estará presente para el debut del conjunto Xeneize en la Copa Libertadores vs. The Strongest.

Por lo pronto, según informaron distintos periodistas que siguen el día a día del cuadro de La Ribera, el motivo por el que el Apache no viajaría a Bolivia sería más que simple: teniendo en cuenta que jugar en dicho país implica un gran desgaste físico, desde el grupo de trabajo de Miguel Ángel Russo estarían convencidos que la mejor decisión sería darle descanso al atacante.

Este viernes, en diálogo con sus colegas de ESPN, Mariano Closs, conductor de F90, exteriorizó su fastidio por la situación de Carlitos y marcó: "¿A Tevez lo están desgastando? ¿Lo cuidan o lo están marginando? Si Tevez se entera por los medios que se queda afuera, quiere decir que algo sucede. Lo cuidan, lo desgastan, lo hacen fastidiar o no está para jugar en la altura...".

Ampliando su parecer al respecto, el reconocido relator argentino completó: "Si Boca no gana lo tiene que llevar. Esto es como no llevar a cualquier crack a jugar un partido de fútbol. De última, lo dejás en el banco. ¿Cómo no va a ir Tevez?". Exteriorizando información vinculada a la posible decisión de Boca, Augusto Cesar, corresponsal del club, sumó: "Creen que Tevez, en la altura, no podría rendir como lo hace en el llano".

+ Debut en Bolivia:

Con el Grupo C ya confirmado, Boca deberá viajar a Bolivia para debutar contra The Strongest: el encuentro, que se encuentra pautado para el próximo miércoles 21 de abril a partir de las 19 horas, le significará al equipo de Russo un gran desgaste físico. Hasta ahora, en el marco de la previa de su primer encuentro por la fase de grupos, todo indica que el Xeneize formará con suplentes para su duelo del próximo sábado contra Atlético Tucumán.

