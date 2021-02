Matías Suárez habló sobre un jugador que se fue de River: "Me sorprendió su salida"

Fue un mercado de pases muy movido para River Plate, que incorporó una buena cantidad de futbolistas en esta ventana.

Los 6 jugadores que llegaron al Estadio Monumental cumplen con los requisitos de Marcelo Gallardo, quien le realizó certeros pedidos a Rodolfo D'Onofrio.

El Muñeco sabía que debía reforzar la delantera, luego de que Lucas Pratto decidiera emigrar al fútbol holandés.

Es por eso que, sobre el cierre del período de transferencias, el Millonario logró cerrar a Agustín Fontana, proveniente de Banfield.

Sin embargo, parece que la salida del Oso todavía duele en el seno del plantel que llegó a semifinales de la última Copa Libertadores.

Matías Suárez, en diálogo con SúperFútbol, reveló que echa de menos al hoy jugador del Feyenoord: "Me dolía no ver jugar a Pratto, me sorprendió su salida".

El exjugador de Vélez está jugando poco y nada en su equipo y parece que tampoco será tenido en cuenta en caso de regresar a la Argentina. Futuro incierto...

"Todo el plantel le pide a Rafa Borré que siga, lo hablamos siempre con él"

"Será Rafa quien decida, ofertas no le faltan"

"Borré es muy importante para nosotros, corre el doble"

"Soprendió la salida de Pratto. Me dolía verlo no jugar"

Matías Suarez, #River, en @superfutbol — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 24, 2021

