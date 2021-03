Miguel Borja habló de todo y contestó si va a celebrarle un gol a Nacional

El próximo domingo, Atlético Nacional recibirá al Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot para el partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga colombiana, pero desde hace algunos años dejó de ser un simple juego más.

Los dos equipos, en la actualidad, representan las dos mejores nóminas del país por lo cual se espera un espectáculo de alto vuelo para dos equipos que, si bien siguen entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, necesitan afianzarse en sus lugares.

Uno de los protagonistas del encuentro será Miguel Ángel Borja, delantero del Junior, quien también tiene pasado en el equipo verdolaga y donde lo recuerdan mucho ya que sus goles fueron determinantes para la consecución de la Copa Libertadores en el 2016.

En entrevista con el VBAR, de Caracol Radio, el artillero habló y no se animó a decir si va a celebrar un gol contra su exequipo o no: "Esa pregunta no la voy a responder (Risas). Hago parte de Junior y este escudo lo quiero demasiado. Estoy agradecido con la hinchada de Nacional y con mis compañeros por todos los triunfos que logramos".