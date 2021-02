Escándalo: "Andrés Román me decía que no se sentía bien, pero lo obligaban a jugar"

El cuerpo médico de Millonarios sigue bajo la lupa y las polémicas no paran de surgir con el paso de los días. El caso de André Felipe Román puso a los galenos del cuadro Azul en el 'ojo de la tormenta' y ahora se sucitó un nuevo escándalo tras las declaraciones de un exfutbolista que pasó por los vestuarios del Embajador.

Se trata de Jorge Perlaza, quien aceptó a ser entrevistado por la revista 'Semana' donde habló de su caso médico en Millonarios y que lo obligó a retirarse del fútbol. En 2013, sufrió una fractura de peroné y una rotura del ligamento del tobillo de su pierna izquierda y él asegura que el club nunca le trató bien su lesión.

Además de eso, entregó una declaración sobre el caso de Andrés Felipe Román y contó que compartió con él en la enfermería del equipo. Fue entonces cuando el joven lateral bogotano le hizo una revelación y él decidió hacerla pública para la revista.

“Andrés Román tuvo una lesión y estuvo conmigo en fisioterapia y me decía que no se sentía bien para ir al campo, pero que lo obligaban. Yo le di un consejo: que si él no se sentía bien, que no lo hiciera porque se iba a lastimar más