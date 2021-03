Lo que todos querían saber: Casco reveló cómo es Gallardo en el día a día

Milton Casco es uno de los futbolistas que será recordado eternamente por los hinchas de River. El lateral llegó al Millonario el 2015 y, luego de ser resistido en sus primeros meses, se transformó en una pieza fundamental para el equipo, principalmente en la obtención de la Copa Libertadores 2018.

Además, el entrerriano supo llegar a su techo futbolístico con la banda, sacando lo mejor de su potencial bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

En una entrevista para Infobae, Milton contó algunos detalles de su historia con el Muñeco, empezando por lo que influyó en su llegada a Núñez: "Cuando me llamó River, Marcelo (Gallardo) había llegado hace poco y el equipo venía jugando de una buena manera. Yo venía acostumbrado a ese estilo y me gustó más la idea de ir a River (también lo quería Boca). Cuando hablé con él fui claro. Le dije las ganas que tenía ganas de ir a jugar a River, y él me dijo que eso era lo que quería escuchar. Yo le dije que no tenía dudas. Ahí fueron a fondo y llegaron a un acuerdo con Newell ‘s para poder venir a este gran club".

Además, Casco se refirió a esos primeros momentos en los que no era tan querido por los fanáticos del Millo: "Siempre fui un convencido de que podía jugar en River. Nunca dejé de trabajar y pude revertir la situación. Marcelo siempre me apoyó, sabía lo que podía dar. Por eso le estoy agradecido a él y al cuerpo técnico por la confianza que me brindaron y me brindan día a día".

Por último, el defensor contó cómo se maneja el entrenador en el día a día: "Con nosotros siempre está muy bien. Se te acerca a hablar, de buena manera. Tenemos una relación muy buena. pero es un entrenador que exige mucho. Creo que eso hace que mantengas un alto nivel durante tantos años".

