Muy polémico: Osvaldo dijo que dos jugadores de Boca "eran el 70% del equipo"

"Benedetto, Pavón, Nandez y Barrios. Es un juego. Tienen la posibilidad de regresar a Boca. ¿A quién votarías?", fue la pregunta de Marcelo Benedetto para Daniel Osvaldo.

En pleno 90 Minutos por la pantalla de Fox Sports, el periodista le puso sobre la mesa cuatro nombres pesados de los que el delantero no se escapó.

"Que difícil. Estoy entre el Pipa y Nandez. Creo que me quedo con el Pipa igual. Pero Nandez no lo quiero dejar afuera", comenzó dudando el rockero.

De igual manera, fiel a su estilo, resolvió todo con picante de por medio: "¿Me puedo quedar con los dos? Eran el 70% del equipo".

"BENEDETTO Y NÁNDEZ ERAN EL 70% DEL EQUIPO"#FOXRadio | Daniel Osvaldo participó de la consigna del día y puso a Pipa y al uruguayo como los que más le gustaría que vuelvan a Boca. pic.twitter.com/UayZgQ98vV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 22, 2020

Luego, se tomó un momento para contar cómo era tener a Benedetto de compañero: "Me sorprendió porque no lo había visto jugar mucho, no lo conocía. Después cuando lo conocí no me sorprendió para nada todo lo que hizo".

DaniStone había decidido volver a ponerse los botines y en Banfield le abrieron las puertas, pero el coronavirus frenó todo y todavía no tuvo su chance de agarrar ritmo para demostrar todo su potencial.

