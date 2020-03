Nández tiró una frase sobre La Bombonera como para que la gente de Boca no lo olvide nunca más

Fueron nada más que dos temporadas y cualquiera podría pensar que no es suficiente para ganarse el corazón de los hinchas de un club con tanta historia como Boca.

Pero con una combinación perfecta de talento, actitud y garra, Nahitan Nández lo consiguió. Y el sentimiento es recíproco.

El ahora jugador del Cagliari de Italia no se olvida ni un solo día de la inigualable sensación de defender la camiseta de Boca, en especial cuando salían a jugar de local, y lo dejó claro en una entrevista que concedió a ESPN.

#Nandez "He tenido la suerte de jugar una Copa América, el Mundial pero jugar en esa cancha, con esa gente, transmite algo que no se ... es muy difícil explicarlo con palabras” @SC_ESPN pic.twitter.com/VTLbPixLMY — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) March 30, 2020

"La verdad que se me eriza la piel, son momentos que nunca voy a olvidar. Jugar en La Bombonera, siempre lo dije y siempre lo voy a decir, hasta el momento fue lo más lindo que me pasó como experiencia en el fútbol", reconoció el uruguayo.

Y para dar real magnitud a su sentir, agregó: "He tenido la suerte de jugar una Copa América, el Mundial pero jugar en esa cancha, con esa gente, transmite algo que no sé ... Es muy difícil explicarlo con palabras".

También ligado a Boca está el partido que según Nández es el que más orgullo le dará contar a sus nietos: "Cuando debuté en La Bombonera. Guillermo me puso en los últimos minutosy justo el Pipa (Benedetto) me da el pase atrás y hago el gol contra Godoy Cruz. Fue soñado. Pero la cancha esa tiene algo que no se explica con palabras".

#Nandez "El partido que le voy a contar a mis nietos es cuando debuté en #LaBombonera. Guillermo me puso los últimos minutos y justo el pipa me da el pase atrás y hago el gol contra Godoy Cruz. Fue soñado. Pero la cancha esa tiene algo que no se explica con palabras." @SC_ESPN pic.twitter.com/Eq12aNO42s — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) March 30, 2020

Como para que los hinchas de Boca no lo olviden jamás. Como para tener garantizado que las puertas estarán abiertas cuando quiera pegar la vuelta.

