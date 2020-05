Nico Sánchez: "Intimé a River para irme porque Passarella quería decidir por mí"

Fueron muchos en el último tiempo los jugadores que supieron pasar por River en la época más oscura del club y recién ahora, hacen ciertas revelaciones.

Es el caso de Nico Sánchez, quien contó cómo era su relación con el presidente del Millonario en ese entonces.

"Cuando yo le dije a Ángel Cappa (el DT) cómo era mi situación, él me dijo que me quería en River, pero el que no me quería era Passarella... Intimé al club para irme adonde yo quería porque el presidente quería decidir por mí. Así fue que salí de común acuerdo a Godoy Cruz y con un plan de pagos lógico de la deuda que tenían conmigo. No tengo ningún rencor con él, fue el técnico que me llevó a jugar al club", señaló.

En diálogo con TNT Sports, recordó también que su paso por el conjunto de Núñez comenzó de la mejor manera de la mano de Simeone, pero que luego todo se derrumbó.

"Al principio en River me fue muy bien y después de la lesión todo me costó un poco. Cuando pude estar bien nuevamente, el club ya era una debacle. Eso me lo habían avisado antes, me dijeron que el club era un quilombo, pero fui sabiendo eso”, dijo.

Para cerrar, aclaró: "Yo fui hincha de River toda la vida y me di el gusto de vestir esa camiseta. Quizás fue a una edad muy temprana y muy inmaduro, hoy pienso que me hubiese gustado llegar más formado al Club. Pero en aquel momento decidí con el corazón y además de que pude ser campeón".

