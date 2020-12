No hay horizonte: entrenador de Christian Cueva habló del caso del peruano

Si hay un jugador problemático en la actual Selección Peruana ese es Christian Cueva. El mediocampista no ha tenido la regularidad deseada en ningún equipo en los últimos dos años.

Su paso por el Santos fue muy problemático. Después pasó por México, llegó la pandemia y no jugó mucho. Se fue entonces a Turquía y parecía que todo iba a solucionarse en su carrera profesional.

Lamentablemente, hace unos días se conoció que otra vez era separado del primer equipo. Había tenido un problema personal con su entrenador y hasta la esposa del jugador había participado en el conflicto.

El DT Hamza Hamzaoglu, este miércoles, se manifestó: "No se disculpó, y no hay necesidad de disculparse después de este tiempo. No me gustan las grandes charlas, pero no creo que haya perdón".

Además, detalló lo que pasó para la sanción: "Nos adelantamos 2-0 ante el Denizlispor, sacamos a Cueva del partido con un cambio táctico en el minuto 38 para reforzar la defensa. Gritó algo en el vestuario con gestos y reaccionó".

Así, su futuro mientras esté ese entrenador en el equipo parece terminado. Solo queda esperar que se calmen las aguas, que se vaya el DT o que se vaya Cueva. Otra vez problemas...

