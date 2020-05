No jugó ni un minuto en Boca en el año pero varios clubes de Europa lo quieren

El caso de Nahuel Molina Lucero está lejos de exclarerse. Sin ningún tipo de comunicado oficial, el jugador no arregló su contrato con Boca y, pese a la intención de Miguel Ángel Russo por tener en el equipo y hasta hacerlo pelear el puesto de lateral derecho con Julio Buffarini, estuvo todo el comienzo de año sin jugar ni siquiera en Reserva. En el medio estuvo una operación de rodilla que, según a quien preguntes, dicen que fue polémica.

El exjugador de Rosario Central, donde estuvo a préstamo y mostró su mejor versión, parece tener los días contados en el club, donde tiene contrato hasta mediados de este año. Su futuro, lejos de estar en la Superliga Argentina, podría estar en el fútbol según informado este jueves a través de TNT Sports.

Precisamente, el defensor estaría en la órbita del Alavés de la Liga de España, el Parma y hasta estaría en la consideración de varios clubes de Alemania. Así lo presentó el periodista Ignacio Bezruk: "Sigue sin firmar su contrato con Boca y me llegó una información desde Europa que te la quería ir contando. Me dijeron que hay intereses de varios equipos por él. Recordemos que el tiene contrato hasta el 30 de junio y, por como va la situación, no lo va a terminar arreglando".

Además, agregó: "¿Qué equipos están interesados? Me dicen el Parma y el Alavés. Lo quieren. Después hay otros equipos de Alemania que lo estarían pensando a Nahuel Molina como un plan B en el caso de no poder concretar a Gonzalo Montiel. Habló desde el entorno del jugador y me confirman esta información".

Llegó a comienzos de año y hasta entrenó un par de veces con el equipo de Russo. No obstante, nunca arregló su contrato y ahora está literalmente parado esperando que se resuelve la situación. ¿Cuánto falta para eso? El 30 de junio es su último día como jugador de Boca y al día siguiente quedaría con el pase en su poder para negociar con cualquier club que lo quiera.

