La reacción del Real Madrid ante la expulsión de Jude Bellingham y el penalti para Osasuna

El encuentro que el Real Madrid disputó con el Osasuna en el Estadio El Sadar el sábado por la tarde quedó marcado por las polémicas. Principalmente, por el entredicho de Jude Bellingham y el juez de campo José Luis Munuera Montero y el penalti a favor del equipo local sancionado a Eduardo Camavinga tras revisión del VAR.

Al respecto, la Casa Blanca ya dejó ver su parecer ante las decisiones del colegiado mediante su sitio web oficial. ”En los primeros minutos no señalaron dos penaltis a favor de nuestro equipo: uno por mano de Catena y otro por un rodillazo de Moncayola a Vinícius Júnior”, fue el primer reclamo de apenas los instantes iniciales del encuentro correspondiente a la jornada 24.

Y la queja del Real Madrid prosiguió de la siguiente manera: ”Con 0-1 en el marcador tras el gol de Kylian Mbappé al cuarto de hora, expulsó a Jude Bellingham en el 39’ con roja directa. Tras el paso por los vestuarios, sí fue al VAR para señalar en el 54’ un penalti de Camavinga sobre Budimir, después de que el delantero ya hubiera rematado”.

Asimismo, el Merengue volvió a citar las jugadas que a su entender lo perjudicaron para resaltar la diferencia de criterio del juez: ”Nuestro equipo tendría que jugar al menos 50 minutos con un futbolista menos y tras el descanso continuaron los problemas. Munuera Montero señaló en el 54’ penalti, tras revisar esta vez sí la jugada en el monitor, por un pisotón residual de Camavinga sobre Budimir, que antes ya había rematado fuera. En esta ocasión, Trujillo Suárez sí le avisó para que acudiera al VAR, a diferencia del penalti sobre Vini Jr. en el minuto 8”.

Carlo Ancelotti y Jude Bellingham explican que la expulsión se debió a una confusión

Tras el empate 1 a 1 y con las pulsaciones todavía revolucionadas, Carlo Ancelotti compareció ante la prensa para manifestar que la expulsión a Jude Bellingham fue injusta: ”La roja a Jude fue porque creo que el árbitro no lo entendió bien. Le dice ‘fuck off’ no fuck you. Le dice ‘no me jodas’. No ha hecho nada para ser expulsado. No hay nada de que hablar con él”.

Por su parte, Jude Bellingham comentó: “No quiero decir otra vez lo que dije pero es algo más como ‘joder’ y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación en la que quería dejar al equipo con diez. Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado”.

Kylian Mbappé también pudo haber sido expulsado

Sobre el final del partido Kylian Mbappé quedó enredado con Moi Gómez del Osasuna. Como no pudo despegarse, el francés revoleó un golpe sobre el rostro de su contrincante. A pesar de que la acción fue clara, el juez de campo ni el VAR actuaron sobre la secuencia que pudo haber sido sancionada con tarjeta roja.

