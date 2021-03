No lo esperábamos: Paolo Guerrero puede irse del Inter y suena en Argentina

Possibilidades reais de saídas de Edenilson, Victor Cuesta e Paolo Guerrero.



Os três jogadores tem propostas. Edenilson com propostas de clube do Brasil e de fora.

Cuesta e Guerrero com propostas de clubes Argentinos.



PROPOSTA NÃO SIGNIFICA QUE VÃO SAIR, TEM QUE NEGOCIAR...