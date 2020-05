No rindió en River y se sinceró: "Fui un boludo, no aproveché la oportunidad"

A mediados del año 2016, River Plate, deslumbrado por los buenos rendimientos de Iván Rossi con la camiseta de Banfield, decidió desembolsar nada más ni nada menos que 31 millones de pesos argentinos -en ese momento equivalían a 2 millones de dólares- por su pase. El mediocampista de buen pie tenía apenas 22 años de edad y se perfilaba como un futbolista de gran proyección. Sin embargo, su travesía en el equipo comandado tácticamente por Marcelo Gallardo no fue la esperada.

Las actuaciones de Rossi en River no fueron positivas y así fue como perdió terreno de manera progresiva. Esta realidad generó que se marche a préstamo a Huracán y posteriormente a Colo Colo de Chile. En la actualidad, ya con 26 años de edad, el volante debió retornar a la escuadra del barrio porteño de Núñez. De todas maneras, su situación no cambió en lo más mínimo y sigue integrando la lista de prescindibles para el entrenador Millonario. Por eso, hizo una profunda autocrítica.

Iván Rossi durante un partido de River. (Foto: Getty)

"Con los años me doy cuenta de que en Banfield tal vez me alcanzaba con entrenar a media máquina, jugar los domingos y rendir, pero en River no. Fue un paso muy rápido de Banfield a River y tal vez no me cayó la ficha. Me hubiese encantado jugar más en River. No se dio pero le estoy agradecido a Gallardo. Aunque no me haya hecho jugar mucho, le agradezco por todo lo que me enseñó. En algunas charlas me dijo que era de los mejores cinco que tuvo dirigiendo, pero que no se lo demostraba a la hora de entrenar", comenzó afirmando.

"En la concentración charlaba con Maidana y a veces con Ponzio, pero cuando sos chico hay cosas que no podés captar. Ahora que los ves desde afuera decís 'qué boludo, cómo no aproveché esas situaciones'. Ahora estoy bien, entrenando, pero llega un punto en el que se hace complicado. Me tuve que comprar una cinta, una barra, de todo. Me armé un gimnasio en una habitación del departamento. Llega un punto en el que no querés subir más a una cinta, querés una cancha de fútbol y una pelota", profundizó.

"Estamos hablando de la cancha de renovar el contrato por un año más. Los dirigentes se están portando bien pero tampoco sé si tomar esto y aprovechar que quedo libre. Es todo confuso: como no sé qué va a pasar con el fútbol en general, no sabés qué es lo mejor para uno", completó Rossi en declaraciones brindadas a 'La Oral Deportiva', por Radio Rivadavia.

Lee También