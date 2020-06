¡No se salvó nadie! El uruguayo Fonseca cargó contra Bianchi y Ramón Díaz

Carlos Bianchi y Ramón Díaz son dos de los entrenadores más destacados de toda la historia del fútbol argentino, habiendo dejado una auténtica huella inolvidable.

Sin embargo, parece ser que no todos los futbolistas que fueron dirigidos por ellos conservaron la mejor imagen. Y una de estas excepciones es el uruguayo Daniel Fonseca.

En primera instancia, el exdelantero fue comandado por Bianchi en la Roma de Italia. Más tarde, Fonseca llegó a River y allí coincidió con Ramón Díaz.

"Los clásicos en la Roma los ganábamos y nos iba bastante bien pero después llegó Bianchi y no sé si porque era uruguayo o porque era yo, pero no le caía muy simpático. A los dos meses tuve un entredicho con él y me sacó. Estuve ocho meses sin jugar", comenzó narrando.

"Como no me hacía jugar le pedí que en enero de 1997 me dejara salir. El presidente me amaba y cuando hablé con él me dijo: "No te vas de acá. A este argentino ya lo vamos a echar, es impresentable'", profundizó Fonseca.

Y luego fue el turno de Ramón Díaz: "Trabajé como pocas veces en mi vida pero empezó la Libertadores y jugaban otros. Jugaba Cavenaghi, que venía de la Reserva. Yo estaba avisado que Francescoli no tenía mucha empatía con Ramón y a mí me llevó Enzo. El presidente Aguilar me anticipó que seguramente iba a tener inconvenientes con el técnico. Y así fue", completó en 'Sport 890'.

Daniel Fonseca con la camiseta de River.

