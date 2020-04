Nos sorprendió a todos: Funes Mori eligió entre las Libertadores de 2015 y 2018

Uno de los sueños máximos a los que puede aspirar un jugador de fútbol, a nuestro entender, es ponerse la camiseta del club de sus amores jugando en Primera. Está claro que todos cuando eran niños seguían de cerca a algún equipo y alentaban como un hincha más. Por eso, años después lograr jugar allí debe ser más que emocionante. Quien puede contarlo en primera persona es Ramiro Funes Mori, que directamente fue formado en River, allí debutó y como si fuera poco, logró conseguir una gran cantidad de títulos importantes antes de irse para Europa.

De igual manera, nos sorprendió mucho cuando en diálogo con Diario Olé, el 'Mellizo' no dudó al elegir qué Copa Libertadores ganada por Marcelo Gallardo disfrutó más: "La de Madrid, sinceramente. Estaba como un hincha más en el Bernabéu, la gente venía y me pedía fotos. Sufrí bastante ese día, te digo. Ir perdiendo 1 a 0 y cómo se dio el partido después… Fue una alegría enorme. Ahí me di cuenta de cómo el hincha vive los partidos. Uno cuando está jugando siente otras cosas", expresó casi sin dudar quien hoy milita en el Villarreal de España.

Para algún distraído, le recordamos: el central fue pieza clave del equipo del Millonario que ganó la Libertadores 2015, dejando también en el camino a Boca tras el recordado episodio del gas pimienta. Por eso, imaginamos que iba a elegir lo conseguido con él dentro de la cancha por encima de los logros que vinieron luego de que partió. Pero no fue así. Aparte, sabe que volverá a Núñez, con la ilusión de ampliar su palmarés: "Voy a hacerlo. No hay que desesperarse. La gente me escribe, le tengo mucho cariño y tengo que volver justamente por este amor mutuo", explicó.

�� "A River le tocó perder el torneo, y ellos dicen que pecheó. Lo que siempre les va a doler a los de Boca es que perdieron la final de la Libertadores en Madrid"



- Ramiro Funes Mori en @DiarioOle ✍ pic.twitter.com/BTO0wuFOv5 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 9, 2020

Además, no tuvo problemas en analizar las declaraciones de Marcos Díaz, arquero del Xeneize, quien tras ganar el último torneo local que tuvo el fútbol argentino arrebatándole la punta al conjunto del Muñeco en la fecha final, dijo que River demostró ser gallina. Sobre cómo controlarse en esos momentos, se explayó: "Resulta difícil. Por ahí en algunas cosas yo me pasé… Pero tenemos que darles el ejemplo a los chicos. Uno también tiene sentimientos y quiere expresarlos, las chicanas van a estar siempre porque es folclore. A River le tocó perder el torneo, y ellos dicen que pecheó. Lo que siempre les va a doler a los de Boca es que perdieron la final de la Libertadores en Madrid. Eso creo que es mucho más doloroso, pero ellos siempre van a tratar de agarrarse de algo. Es lo más normal de todo, a nadie le gusta perder".

Para cerrar, se refirió a la posibilidad de volver para Argentina junto a su hermano Rogelio. Llegaron juntos a Primera, pero el delantero no pudo hacer pie y recién explotó su máximo potencial cuando partió para México: "Él dio todo por River aunque fueron diferentes las etapas de cada uno y quizás lo de él sea más complicado. Tiene más experiencia, está más consolidado. Si tiene la decisión de volver, no creo que River le cierre las puertas a ninguno de los jugadores que salió de la institución. Pero se tienen que dar las circunstancias. Voy a tratar de convencerlo", prometió.

Lee También