Ortigoza sobre el interés de Gimnasia: "Es difícil decirle que no a Maradona"

Con la llegada de Marcelo Tinelli al poder como presidente de San Lorenzo, parecía que Nestor Ortigoza iba a volver a vestir la camiseta azulgrana. El nacionalizado paraguayo se había reunido antes con el conductor.

Pero su regreso al club con el que salió campeón de la Libertadores quedó trunco. Al volante le informaron que el entrenador tiene pensado un proyecto basado en los juveniles y no tiene lugar en el equipo.

Sobre esto habló en un reportaje en La Red y le pegó a la dirigencia: "Me hablan de un proyecto de chicos y quieren traer a Donatti. Yo no lo entiendo".

Y agregó: "Hablé con Marcelo a la mañana y después me llamó el Beto Acosta. Me dijo que quieren darle prioridad a los pibes. Hay que aceptarlo, pero estaba ilusionado con pegar la vuelta. Esta vez me dolió. No sé de dónde viene la decisión".

Pero esto no queda acá, el jugador de 35 años está con el pase en su poder y Diego Maradona lo quiere para pelear el descenso en Gimnasia. El entrenador ya contactó al ex-Rosario Central.

Sobre esto, Ortigoza declaró: "A él es difícil decirle que no, pero habrá que sentarse a hablar para ver el proyecto que tiene. Ya que te llame es algo importantísimo".

Lee También