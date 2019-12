¿Su nuevo compañero? Osvaldo entrenó junto a un jugador de Banfield

En el día de ayer, Daniel Osvaldo encendió todas las alarmas en el fútbol argentino. Según contaron distintos medios, el ex-Boca quiere volver a jugar al fútbol y se ofreció para estar en Banfield.

El motivo de la elección del Taladro es debido a que su padre es fanático del club y vive a solo 4 cuadras de la cancha. Dani Stone quiere vestir la camiseta blanca y verde para cumplirle el sueño a su papá.

Su regresó a las canchas no está confirmado, pero Julio Falcioni y compañía analizarán su estado físico y categoría futbolística para ver si puede jugar o no. El mayor miedo es la falta de ritmo, ya que, no juega profesionalmente hace poco más de 3 años.

En las últimas horas, los rumores empezaron a aumentar. Nicolás Linares, jugador de Banfield, subió una imagen a Instagram mientras entrenaba con Osvaldo. El punta se quiere poner en estado para ser tenido en cuenta y ya conoce a su ¿futuro compañero?

Hay que recordar que tiene 33 años y dejó, temporariamente, el fútbol a una edad muy temprana. En los últimos años se dedicó más a la música con su banda, Barrio Viejo, y algunas colaboraciones con La 25.

Además, participó de la edición italiana de Bailando Por Un Sueño. Fueron tres años muy lejos del fútbol y ponerse en forma le costará muchísimo.

Lee También