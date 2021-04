Vignolo dijo cuáles fueron las tres mejores cosas que le pasaron a Boca "desde que está Riquelme"

Gran victoria de Boca ante Santos. Ayer por la noche, el equipo de Miguel Ángel Russo confirmó su buen momento venciendo por 2-0 a los brasileños, metiendo puntaje perfecto en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos fechas disputadas y sumando el cuarto triunfo consecutivo contando también los de la Copa de la Liga Profesional.

Fue Sebastián Vignolo quien comenzó ESPN F90 elogiando lo realizado por el Xeneize: "Me gustó mucho Boca. Me viene gustando sobre todo en los últimos partidos. Para mí el nacimiento de Boca fue a partir de estos tres chicos, Medina, Varela y Almendra. Me cuesta separarlos. Boca pegó un martillazo a la mesa, un puñetazos, se enojó feo, se vio perdido, mal de verdad, no quería levantarse de la cama, en el partido contra Unión. Dijo que peor que eso no se podía jugar".

Siguiendo con su clásico editorial, señaló: "Hubo un cambio pronunciado, que se ve, se nota, en cada partido. Yo les decía que Boca tenía un examen, y lo dio bien, con seguridad, con certeza. Hizo un pozo y encontró pretóleo, con futbolistas de un nivel que debe cuidar y sostener, porque son jóvenes, y están jugando Copa Libertadores con las exigencias que tiene Boca".

Luego, hablando de los pibes que tienen como locos a los hinchas, avisó: "Cuando se ponen la remera de Boca, ya no se los ve como jóvenes, sino como profesionales que juegan en Boca, y se los exige como tal. Ya no importa si tiene 16, 17, 18. Están en la Primera de Boca y juegan Libertadores. Y van a tener altibajos, porque son chicos. Me encanta como juegan, Varela tuvo un quite y asistencia de un tipo que tenía no sé cuántos partidos en Primera. Medina corre la cancha y de los tres, el de más experiencia es Almendra, que también, tiene una zancada. Boca encontró al equipo. Eso no quiere decir que ya está, quiere sostenerlo".

Para ir cerrando, expresó: "Señores, Boca se armó de golpe, se armó bien. Muchas veces los equipos se terminan armando por lesión, por alguna dificultad, pasan estas cosas. No me gustaría que le quiten mérito a un entrenador que hemos discutido muchas veces, que lo vimos perdido, hay mérito enorme de Boca, de entender que esta situación también es para oportunidades, y las va entregando, algunos aprovechan y otros no. Yo creo que Boca ahora sí goza de buena salud, lo de Pavón fue reciclarlo, lo volvió a traer, lo cuidó, una operación, volvió a jugar, tiene ganas, Boca lo va a usar. No sé si ya es candidato a ganar la Libertadores, si es más que River, no tengo idea, pero lo comparo con Boca, con aquel Boca que veíamos".

Y selló su monólogo enumerando: "Este Boca creo que sí, de alguna manera u otra, identifica a los hinchas, adeás, no se olviden, mezcló jóvenes con aquel viejo distinto. Tevez tiene que estar, el que aparece para dormirla, cuidar a los pibes, el que juega con el árbitro. Yo creo que la aparición de estos tres chicos, sostener a Tevez y recuperar a Pavón, es lo mejor que le pasó a Boca desde que Riquelme maneja el Consejo de Fútbol".

