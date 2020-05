Pagani se calentó de nuevo: "El que no toma vino con un asado es un logi"

Pocas cosas están tan arraigadas en la cultura argentina como el fútbol, el asado y el vino. Además, las tres son absolutamente complementarias.

Sin embargo, es cierto que a algunos no les gusta el fútbol, otros no suelen tomar vino y muchos no comen carne.

Al mismo tiempo, también están aquellos que sí suelen deleitarse con un buen asado pero no lo acompañan con vino.

Precisamente, estos últimos parecen enojar de manera contundente a Horacio Pagani, siempre polémico periodista deportivo.

Este viernes, en medio de un debate al respecto, Pagani irrumpió en el programa 'Superfútbol', por TyC Sports, para dar su punto de vista.

"El que no toma vino con un asado es un logi", disparó Pagani, sin pelos en la lengua y dejando en claro su posicionamiento. ¿Estás de acuerdo?

+ El video:

"EL QUE NO TOMA VINO CON UN ASADO, ES UN LOGI"



Horacio abrió la grieta en @superfutbol. El asado, ¿con o sin vino? ������⬇️ pic.twitter.com/UlnEumoR9s — TyC Sports (@TyCSports) May 29, 2020

