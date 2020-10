Pagani se sacó en vivo cuando le hablaron del penal a Ocampos: "¿Qué querés imponer?"

Anoche, la Selección Argentina se midió ante Ecuador en el debut de las Eliminatorias 2020.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni venció por la mínima a su rival y empezó con el pie derecho su camino a Qatar 2022.

Al único gol del partido lo anotó Lionel Messi, quien de penal puso su firma en una nueva competición para su país.

El 10 del Barcelona convirtió la pena máxima que provocó Lucas Ocampos. Y eso fue tema de conversación en SúperFútbol.

Es que Horacio Pagani no consideró que la acción haya sido digna de que se sancione falta, y se lo retrucó varias veces a Martín Souto.

"Se lo lleva por delante Ocampos a él. El defensor le gana la posición. Perdoname Souto, ¿para vos fue penal? Para mi no fue penal. Para Leo Farinella tampoco. Ya está, somos dos que no fue. ¿Qué querés imponer?", preguntó.

El periodista no tardó en responder: "El reglamento es el que impone, yo no. ¡Mirá la foto! Si eso no es penal, ¿qué es penal? ¡Le tiene que pegar un tiro!"

