Palermo coqueteó con el que podría ser su próximo club como DT

Luego de terminar su vínculo con Pachuca, Martín Palermo decidió volver a su país natal para junto a su familia afrontar la cuarentena por el coronavirus.

De igual manera, el 'Loco' se toma su tiempo para planificar el futuro y sorprendió admitiendo que podría estar en Chile.

"En algún momento mi nombre sonó en Colo Colo. Se habló un par de veces, es cierto. La primera antes de que llegara Mario Salas", soltó en una nota con La Tercera.

Luego, avisó: "Marcelo Espina dijo que se suspendió la búsqueda de entrenador hasta que no se aclare el panorama del fútbol en general. Puede ser que en algún momento me llamen, pero eso obviamente no depende de mí, porque con él nunca tuve un contacto directo".

Claro, el eterno goleador conoce bien de cerca ese fútbol por su paso por la Unión Española, y estaría encantado de volver: "Me ayudó a crecer mucho como entrenador. Pasé ahí dos años y medio que fueron muy importantes en mi carrera, aunque no pudimos conseguir títulos. Después me fui a México, pero nunca dejé de mirar lo que pasaba en la liga de Chile”.

Para cerrar, señaló: "En Chile empecé a disfrutar la profesión de técnico. Haber salido del ruido de Argentina me sirvió mucho y hoy ya tengo las cosas claras".

