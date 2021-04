Para Vignolo, "River es el Real Madrid de Sudamérica"

Por historia, fanáticos y trofeos, Real Madrid es el equipo más importante del mundo. En la rama donde más se destaca por escándalo es en la Champions League, donde es el amplio ganador de la competición y por eso lo llaman el "Rey de Europa".

Este jueves en el Maracaná de Río de Janeiro, River empezará una nueva edición de la Conmebol Libertadores, donde en los últimos años se ha impuesto como el equipo más regular de la competición. Además, es el certamen a partir de donde Marcelo Gallardo ha transportado al club a sus mejores años de historia.

En la previa del encuentro del Millonario contra Fluminense, Sebastián Vignolo dejó una contundente frase en ESPNF90 respecto al nivel y a la jerarquía que representa el club argentino en la Libertadores. Un respeto que no se encuentra con facilidad en el resto de los conjuntos.

"Hoy juega River. Leí una declaración de Nicolás de la Cruz que dice: 'Somos el mejor equipo de la Argentina'. Impone respeto River, se ganó un lugar. Es el gran mérito de Gallardo. Había una época que lo cargaban a River que decían que no podía ir a Brasil...", empezó el conductor ante la atención de sus compañeros.

Por último, sentenció: "No veo partidos flojos de River en Copa Libertadores. En las últimas Libertadores, que no ganó River, estuvo en la final, en semis... Es el Real Madrid de Sudamérica. El Real Madrid pestanea y está en semis, ¿o no?".

"RIVER ES EL REAL MADRID DE SUDAMÉRICA"



El Millonario debuta en la Libertadores y así lo analizó @pollovignolo, teniendo en cuenta sus últimos rendimientos en la copa. pic.twitter.com/W6DSJ3vtaX — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 22, 2021

