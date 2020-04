Pezzella sobre Messi: "Ufff, es impresionante, es difícil de explicar"

Germán Pezzella fue uno de los futbolistas que disputó la última Copa América con la Selección Argentina. Él y todos sus compañeros, la llamada Nueva Camada, dejaron una muy buena imagen en el público. En diálogo con Diario Olé, el defensor ex-River contó lo que significó jugar al lado de Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo.

"Uffff. Impresionante. Impresionante. Transmite cosas... Es difícil de explicar. Entra él y su aura al lado. Pero así y todo es un pibe totalmente normal que se encontró con un par de descarados: De Paul, Paulo, el Tucu Pereyra. Él se acercó mucho a nosotros.al fin y al cabo estamos todos para lo mismo. Llegar a un lugar donde puede hacer lo que se le cante y ser él mismo está bueno. Hay buen clima, la pasamos bien y, además de estos que hablamos, hay gente con muchas ganas, ja", comentó.

Igual, él todavía está dolido por lo que significó quedarse afuera del Mundial de Rusia 2018: "Quedarme afuera del Mundial fue bastante duro. Sabía que estaba dentro de las posibilidades pero en ese Mundial, en mi puesto, decime si me equivoco, fueron tres centrales nada más: Marcos (Rojo), Nico Otamendi y Fazio. Entonces me veía adentro, porque uno hace números y pensaba que era mi chance. Obviamente que me quedé con una sed de revancha impresionante y hoy me siento orgulloso de poder formar parte de este proceso que arrancó".

Sobre Jorge Sampaoli, el entrenador en esa época, reflexionó: "Estaba con bronca, pero no soy de agarrármela con el técnico. Uno no es boludo y se da cuenta, hay señales que uno va leyendo, ¿viste? No puedo decir que me quedé con bronca con Sampaoli porque él me hizo debutar en la Selección, que era el sueño de mi carrera. Si yo hubiese sido el técnico me habría llevado, ja, pero es Argentina, cualquier otro chico puede pensar que se merecía estar".

Hoy está con un buen nivel en Fiorentina y se ilusiona con, más temprano que tarde, volver a la Selección Argentina. ¿Estará en la próxima Copa América cuando se termine este coronavirus?

