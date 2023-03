De cara al duelo de preparación que la Selección de Perú tendrá ante Marruecos, Achraf Hakimi no va a jugar el encuentro.

¿Por qué no juega Achraf Hakimi en el partido de Marruecos vs. Perú por un amistoso?

La Fecha FIFA de marzo está llegando a su tramo final en lo que es una cita con amistosos para los conjuntos del continente sudamericano, africano y asiático, donde uno de los choques tendrá a Marruecos enfrentándose contra Perú en un duelo de preparación más que importante.

Dentro de la realidad africana, hay que mencionar que los "Leones del Atlas" vienen de ratificar por qué no fue casualidad su tercer puesto en el Mundial de Qatar 2022, ya que superaron a nada menos que Brasil por 2-1. Quienes marcaron los goles fueron Sofiane Boufal y Abdelhamid Sabiri, por lo que la siguiente prueba también será clave.

Quienes cuentan con Walid Regragui como su entrenador saben que no van a disponer de un jugador a resaltar en el combinado, este es el caso del señor Achraf Hakimi. El lateral derecho del PSG había sido titular en el juego del sábado contra el "Scratch", sin embargo, fue confirmado con una baja para el cotejo por delante contra los blanquirrojos.

¿Por qué no juega Achraf Hakimi en el partido de Marruecos vs. Perú por un amistoso?

Achraf Hakimi no juega el encuentro de Marruecos vs. Perú por una decisión del entrenador marroquí para darle descanso. Nada de esto tiene que ver con la actual causa que atraviesa el defensor, donde fue acusado por violar a una mujer de 24 años. En las últimas horas se conoció una carta formal de parte de la ahora ex esposa del jugador, Hiba Abouk.

Ante lo que va a ser su ausencia, el que aparecerá para ocupar tanto la posición natural como también su lugar es Noussair Mazraoui, ya que ante la titularidad de Hakimi el hombre de Bayern Múnich se trasladó al otro sector de la cancha. Esto significa que Yahia Attiyat Allah pasaría al lateral izquierdo, en una zaga completada por Nayef Aguerd y Romain Saïss.