Hace semanas, el futbolista del París Saint-Germain Achraf Hakimi fue acusado formalmente de violación por las autoridades francesas, como resultado de las investigaciones que llevó a cargo la justicia tras la presunta agresión sexual a una joven de 23 años, según reportaron medios del país europeo.

Y a causa de esta situación, quien era la esposa del marroquí decidió confirmar que puso punto final al vínculo legal que tenía con el acusado, mediante un comunicado que reveló el periódico El País de España. “He acabado mi relación mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Pero he necesitado tiempo para digerir este shock y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan'', señaló la actriz en primera instancia.

''Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia”, escribió Hiba Abouk respecto al lazo que mantenía con Achraf Hakimi.

Además, para dejar en claro su posición, remarcó: “En mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto, dada la gravedad de la acusación, solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia. Os ruego que respetéis mi intimidad y la de mis hijos en estas delicadas circunstancias'', culminó.