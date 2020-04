Pura sinceridad de uno que fue campeón: "No sé si estoy a la altura de este River"

A comienzos del año 2006, Augusto Fernández concretó su anhelado debut oficial con la camiseta de River Plate. Allí permaneció hasta el 2009, cuando se marchó a Saint-Etienne de Francia. Sin embargo, antes de concretar su desembarco en el viejo continente, el interesante y polifuncional volante fue parte del plantel que conquistó el título en el Torneo Clausura 2008. Como consecuencia de ello dejó una buena imagen dentro de los fanáticos del equipo del barrio porteño de Núñez.

Posteriormente, Fernández defendió las camisetas de Vélez Sarsfield -con quien fue campeón en el Torneo Clausura 2011-, Celta de Vigo, Atlético de Madrid y Beijing Renhe. En la actualidad, ya con 34 años de edad, se encuentra libre y buscando equipo. De todas maneras, el hombre que fue convocado por Alejandro Sabella para la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y por Gerardo Martino para disputar la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016 no se ve jugando en el River de Marcelo Gallardo. Y, en una charla vía Instagram con el periodista Sebastián Srur, explicó por qué.

Augusto Fernández durante su paso por el fútbol de China. (Foto: Getty)

"No sé si estoy a la altura para jugar en este River de Gallardo. Ponzio y Enzo Pérez son emblemas de River. No creo que yo sea necesario, ellos están asentados, se ganaron sus lugares y están muy bien", comenzó exteriorizando el mediocampista que acumula 35 anotaciones en 374 encuentros oficiales a lo largo de su extensa trayectora como futbolista profesional durante casi 15 años.

"Cuando volví de Francia, lo primero que hice fue hablar con River porque crecí ahí. No voy a dar nombres, pero no me dieron bola y me fui a Vélez. Y muchos critican, ¿pero piensan que es tan fácil volver? En el fútbol no podés hacer lo que querés, cuando vos querés. No es como si fuese la casa de tu mamá, que entrás cuando querés", continuó exteriorizando Augusto Fernández, proporcionando detalles relacionados a por qué nunca volvió a la escuadra Millonaria.

Durante sus tres años y medio en la Primera de River, Augusto Fernández, nacido en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, vio actividad en 94 compromisos oficiales, aportando solamente tres goles pero una buena cantidad de asistencias y un aporte fundamental tanto en la contención como en la elaboración de juego en la mitad de la cancha.

Lee También