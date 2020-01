Pusieron incómodo a Scocco en TyC Sports: "¿Te llamaron de un equipo de primera?"

TyC Sports Verano abrió su edición de viernes con una charla exclusiva con Ignacio Scocco.

El delantero de River se sometió a las preguntas del panel que, hasta el año pasado, conformó Estudio Fútbol.

Marcelo Palacios decidió poner 'incómodo' al goleador no sin antes avisarle la importancia de su pregunta: "¿Usted está en condiciones de responder solo con la verdad? ¿Se compromete o no?"

Nacho no dudó en responder si en las últimas semanas había recibido el llamado del entrenador de "un equipo de primera muy bien armado".

Nacho ante Vélez. (Getty)

"Directamente conmigo no, me llamó para decirme feliz navidad y feliz año nuevo. Tengo muy buena relación, hablo siempre, todas las semanas. Tengo una relación de amistad. Igual, con él no se puede hablar de otra cosa que no sea de fútbol. Igual, nada referido a lo que están diciendo ustedes", aseguró.

El periodista aclaró al final que se refería a Gabriel Heinze, excompañero de Scocco en Newell's, quien está al tanto de la situación contractual del jugador en River e intentó llevárselo al Fortín.

