Video: Scocco sacó un misil que se clavó en el ángulo para que delire todo Newell's

Newell's Old Boys de Rosario no comenzó nada bien su participación en la Copa de la Liga Profesional de Argentina. De hecho, el conjunto Leproso no pudo ganar de la mano de Frank Darío Kudelka, y, como consecuencia de ello, el mencionado director técnico debió dar un paso al costado para dejarle su lugar a otro estratega.

En ese contexto, el elegido fue Germán Adrián Ramón Burgos, exportero de la Selección Argentina que se separó de Diego Pablo Simeone para iniciar su carrera como director técnico central. Y Newell's le brindó su confianza, por lo que el Mono puso manos a la obra y empezó a cosechar buenos resultados en un equipo necesitado de puntos.

Bajo esa órbita, este sábado, Newell's se presentó en el estadio Marcelo Bielsa frente al modesto Patronato de Paraná que comanda Iván Delfino. Y lo cierto es que los anfitriones terminaron imponiéndose por 2-0 para confirmar su levantada, la cual implica dos victorias consecutivas y un invicto con Burgos en el banco de suplentes.

En medio de ese panorama, la historia se liquidó en la agonía del espectáculo en dicho territorio rosarino. En ese momento, Ignacio Scocco, que volvió luego de su paso por River Plate, sacó un auténtico bombazo desde afuera del área para estampar la segunda conquista de Newell's y sellar la victoria del equipo del Mono Burgos.

