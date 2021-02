Reimond Manco explicó por qué no es llamado a la selección peruana

Reimond Manco se hizo conocido en la selección peruana Sub 17 que logró la clasificación al mundial de la categoría el año 2007. Tras la competencia, el volante jugó en Alianza Lima, PSV Eindhoven y luego en la selección peruana absoluta en la etapa de Sergio Markarian.

Sin embargo, tras incidentes en carrera como futbolista, perdió presencia en la selección peruana (su última convocatoria fue el 2013) pero desde hace algunas temporadas viene teniendo cierta regularidad en los clubes donde juega.

En conversación con Movistar Deportes, contó los motivos por los que no sería tomado en cuenta por Ricardo Gareca: "Si no soy llamado a la Selección es porque seguramente me sigue me faltando algo, más trabajo o de repente más cosas que al profesor no le gustan y que debo hacer mejor".

"A todos no les vas a gustar o hay cosas que te faltan y uno no sabe, con el tiempo lo vas adquiriendo. Son muchas cosas. Uno está, uno entrena y uno juega para ser convocado".

En Perú, Reimond Manco defendió las camisetas de Alianza Lima, Juan Aurich, Real Garcilaso, León de Huánuco, Unión Comercio, Sport Boys, Binacional y Atlético Grau.

