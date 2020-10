River subió fotos de Armani y Montiel, pero todos los hinchas siguen extrañando a Martínez Quarta

Luego de varias oportunidades en la que estuvo cerca de salir de River para afrontar su primera experiencia en el Viejo Continente, finalmente Lucas Martínez Quarta dejó el Millonario para pasar a lucirse y demostrar todo su potencial en Europa: anunciando el adiós del defensor, el Millonario oficializó hace unas jornadas la venta del Chino a la Fiorentina.

En las últimas horas, dándose el lujo de defender los colores de la Selección Argentina, el futbolista fue titular en la apretada victoria de La Albiceleste ante Ecuador. Con el Chino en el campo de juego desde el inicio, el elenco comandado por Lionel Scaloni se quedó con las tres unidades en el debut por las Eliminatorias.

Orgulloso de contar con varios jugadores de su primer equipo en la formación titular, River, mediante su cuenta de Instagram, publicó postales de Armani y Montiel defendiendo los colores de Argentina. "Franco Armani y Gonzalo Montiel, titulares en la victoria 1-0 de Argentina sobre Ecuador en su debut en las Eliminatorias para Qatar 2022", escribió La Banda.

Como era de esperarse, aún con la herida buscando cicatrizar lo más rápido posible, los seguidores del Millonario, visiblemente tristes por la reciente baja del defensor, exigieron que sumen a la publicación alguna foto de Martínez Quarta en acción.

"Faltó la foto de M. Quarta. Me duele, me quema, me lastima", "Etiquetá a Martínez Quarta, no seas malo", "Me duele que no esté la foto del Chino", "Me duele que no ponga una de Martínez Quarta" y "Tuve que leer los comentarios para recordar por qué no está el Chino", fueron algunos de los mensajes que se pudieron divisar en la caja de comentarios.

