Roberto Martínez se burla del descenso: "Ahora veré Alianza contra Caimanes"

Alianza Lima descendió hace más de tres meses. Las burlas y los memes a partir de ese momento no han dejado de producirse. Mientras tanto, los Íntimos apelan a su última esperanza: el TAS.

Los Blanquiazules han reclamado por cancelar el partido que perdieron contra Sport Huancayo y han pedido que se elimine el descenso. En marzo de este 2021, solo les queda que el TAS le quite un punto a Carlos Stein.

En los próximos días se sabrá la respuesta final. Más allá de la ilusión que pueda generar esto, el instante del descenso es renacido y revivido con más frecuencia gracias a esta incertidumbre.

Roberto Martínez en @modocrema: "Las dirigencias y administraciones han descuidado el trabajo en menores, en anteriores épocas el trabajo era mucho mayor, hoy se ha perdido el semillero que tenía anteriormente Universitario." — Modo Crema (@Modocrema) March 2, 2021

Quien se manifestó por ejemplo fue Roberto Martínez: "En verdad lo he disfrutado un poquito, no voy a mentir. Me encantaría que haya clásico, pero prefiero que Alianza juegue segunda sin duda".

"Yo estoy en verdad muy contento de que Alianza juegue en segunda. No lo puedo negar. Tengo amigos allá, me encantaría que haya un clásico. Creo que se va a perder la emoción de ver un clásico, pero ahora veré Alianza contra Caimanes, no sé ¿Quién tiene camiseta crema en segunda? Acosvinchos", complementó en una entrevista con Modo Crema.

Así, el exjugador de Universitario se manifestó con respecto a la baja de Alianza. Es uno de los pocos que se lo toma con humor y lo hace público. Al menos es sincero...

Roberto Martínez en @modocrema: "He disfrutado y estoy feliz de ver a Alianza Lima jugar en segunda división." — Modo Crema (@Modocrema) March 2, 2021

