D'Onofrio sobre su tiempo en River: "No sabía que iba a ser Mickey Mouse"

Rodolfo D'Onofrio quedará en la historia de River como el presidente que estuvo durante una de las mejores (o para muchos la mejor) época del club. Marcelo Gallardo llegó de la mano de su dirigencia, gracias a una gran gestión de Enzo Francescoli, y según afirmó más de una vez el político, el Muñeco estará al menos hasta que él deje su cargo.

En diálogo con Infobae, en el contexto de las charlas 'Cómo llegué hasta acá', dejó unas declaraciones bastante llamativas sobre cómo vivió todos estos años: "De golpe yo sabía adónde iba pero no sabía que iba a ser tan fuerte. No sabía que iba a ser Mickey Mouse. Yo pensé que a Rodolfo lo conocían algunos, pero no: cuando vos estás al frente de un club como River, tenés millones de personas".

Luego, siguió profundizando sobre esa cuestión: "Tenés las redes, tenés todo. Y vas aprendiendo, con prueba y error, a convivir con cosas lindas y otras que te duelen. Por suerte las cosas nos salieron bien. No sufrí en el cargo que estoy. Lo disfruté. El presidente es el que toma las decisiones, no el rey. Si te creés el rey, estás equivocado”.

Y cerró: "El hecho de estar en River te da una posibilidad muy grande para entrar a todos los barrios humildes. En los parques de diversiones, adentro de los muñecos de Mickey, hay una persona que se pone adentro y sale a caminar y todos se quieren sacar una foto. Bueno, cuando sos presidente de River sos esa persona dentro del muñeco”.

El presente del Millonario también es bueno y Rodo se ilusiona con ir terminando su mandato lleno de títulos: los de Núñez pelean en la Copa Argentina (deben enfrentarse a Boca por los octavos de final), están bien posicionados en el torneo local y en breve comenzarán su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

