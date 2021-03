D'Onofrio se postuló para ser el presidente de la AFA

Luego de 12 años complicados por los mandatos de José María Aguilar y Daniel Passarella, Rodolfo D'Onofrio se convirtió en el presidente del Club Atlético River Plate. Fue allá por 2013, cuando el Millonario volvió de su página más oscura.

Luego, en 2017, el mencionado D'Onofrio volvió a presentarse como candidato y consiguió mantenerse en el cargo hasta 2021. Sí, precisamente este año, Rodolfo se marchará de la escuadra Millonaria, tal como lo indica el estatuto.

En ese contexto, el máximo mandatario de River le brindó declaraciones al programa 'F360', de 'ESPN', y allí le preguntaron si tiene ganas de ser el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Y su respuesta fue más que positiva.

"No está en los estatutos que un presidente de River o Boca no pueda ser presidente de AFA. Eso es un folklore del fútbol argentino. Ha tenido presidentes hinchas de Boca, tiene un presidente hincha de Boca y puede tener hinchas de River", comenzó señalando.

"¿Si me gustaría ser presidente de la AFA? Sí, ¿por qué no? Creo que hay mucho para hacer y transformar. Hay que hacer un cambio profundo el día que corresponda. No estoy destituyendo a nadie, eh. En el tiempo que corresponda y cuando sea", profundizó.

"Tenemos que ser transparentes, no puede ser que los campeonatos de fútbol no tengan fechas definidas para todo el año. No puede ser porque cuando vendés los derechos internacionales a todo el mundo, no pueden programar los partidos", completó.

