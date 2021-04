Sacan a la luz el ofertón que River le hizo Borré para quedarse por un año más

Aunque en su momento Rafael Santos Borré tenía todo relativamente arreglado para llegar a Gremio, el conjunto de Brasil, de forma sorpresiva, canceló las negociaciones por la falta de agilidad en las mismas y se bajó de la lucha para quedarse con el atacante de Colombia.

Es importante tener en cuenta que así como varios equipos del mundo volvieron a empezar a soñar con la contratación en cuestión, River también comenzó a trabajar de forma intensiva para evitar que el ex Deportivo Cali se vaya sin dejarle dinero a la institución.

Manteniéndose firme junto a la idea de retener por un tiempo más al goleador más destacado de la era Gallardo, el conjunto de Núñez, según revelaron en TNT Sports, le habría hecho una oferta más que importante a Borré para que siga en el club por un año más.

Según reportó Maximiliano Grillo ante la atenta mirada de sus compañeros, el Millonario estaría dispuesto a extenderle el contrato a Rafael por una suma cercana a los dos millones de dólares por un año. Pese a que en primera instancia el dinero ofrecido no puede equipararse a algunas ofertas que el colombiano recibió en el último tiempo para cambiar de aire, eso no significa que para el conjunto de Núñez y la situación económica de Argentina no sea un monto más que exorbitante. Por lo pronto, el atacante no descartó por completo el ofrecimiento.

