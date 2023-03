Aparecieron nuevas críticas contra la figura de Emiliano Martínez. Santiago Silva reveló que "no le gusta para nada" y que no mereció el premio The Best a mejor arquero.

Fue el mejor arquero del último Mundial de Qatar 2022 y recibió también el premio The Best en su posición, pero aún así la figura de Emiliano Martínez genera controversia. De hecho, las críticas continúan alrededor del campeón del mundo con la Selección Argentina y el último en manifestarse ha sido Santiago Silva.

Se trata del arquero uruguayo que ataja en Boston River, quien criticó las actitudes que tiene en la valla Dibu Martínez, algo que no comparte para nada. Estos cuestionamientos salieron, luego de una situación que lo involucró durante un partido de Copa Libertadores.

"No me gustan los gestos, no me gustan las provocaciones. No me gusta lo que hace Dufour, no me gusta lo que hace el Dibu Martinez y no me gusta lo que hizo Cóccaro. Si atajas el penal, festejalo y listo", expresó Silva en conversación con Sport 890, radio uruguaya.

La situación con Matías Cóccaro se dio durante el duelo ante Huracán en Parque Patricios por Copa Libertadores. El delantero hizo un gesto por meter su gol de penal, pero Santiago Silva no se lo tomó bien. "El gesto de 'a mi no' de Cóccaro, fue para mí. A mi no me gusta que me provoquen, yo no provoco a nadie, no me gusta que me lo hagan a mi. Eso conmigo no va", opinó.

Dura crítica contra Dibu Martínez

Pero las palabras más fuertes del arquero nacido en Salto, Uruguay, apuntaron nuevamente contra la figura del actual de Aston Villa. "El Dibu Martínez no me gusta para nada. Atajará un montón, buenísimo, pero no me siento identificado para nada con él. Si me lo das, te lo regalo. El premio The Best se lo hubiese dado a cualquiera menos a él", se sinceró.