Toni Kroos y su hermano Félix, contra The Best y el Dibu Martínez: “No lo conocía nadie”

La más reciente gala de los premios The Best siga dando de que hablar en el universo Real Madrid, donde los hermanos Felix y Toni Kroos analizaron la ceremonia luego de que los blancos no se presentasen en París. Hubo palos para FIFA, para los ganadores y en especial para el Dibu Martínez.

Primero fue Karim Benzema, Vinicius también se sumó a su manera y ahora los hermanos Kroos se manifiestan sobre una gala de The Best donde Real Madrid no se llevó ningún premio y donde los blancos ni siquiera dijeron presentes más allá de la figura de Emilio Butragueño. En una nueva edición del podcast que ambos dirigen bajo el nombre de Einfach mal Luppen, los alemanes analizaron una velada donde hubo dardos para todos.

“En un año como este, después de la Copa del Mundo, ese torneo siempre es un punto importante cuando se trata de premios. Fue el jugador destacado allí. Así que no fue una sorpresa", empezaba Toni Kroos sobre la consagración de Lionel Messi en Paris como nuevo dueño del premio The Best.

El jugador del Real Madrid se manifestó poco o nada sobre el tema, pero su hermano Felix apuntó directamente contra el premio recibido por el guardameta de la Albiceleste: "Fue una broma para mí que el portero de Argentina también fuera el mejor portero, nadie lo conocía antes del Mundial y sólo se llevó el premio por la Copa del Mundo. Ni siquiera pensé que lo hiciera tan bien. Hizo una o dos paradas buenas, especialmente en la final, pero no dio la mejor impresión de ser el mejor portero".

"Fue una gala de broma para mí", continuaba Felix Kroos sobre una ceremonia que marcó las diferencias que existen entre el conjunto blanco y los máximos entes de este deporte como UEFA o FIFA. Toni Kroos, con ironía y manera directa, cerraba el podcast marcando el terreno: "Por eso buscaste en vano al Real Madrid en la gala".