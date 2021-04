Se dijeron de todo: Gamero regañó a Breiner Paz y el jugador le respondió muy mal

Con un Millonarios clasificado y un Deportivo Cali con la misma realidad, 'Embajadores' y 'Azucareros' se encontraron en lo que fue una nueva edición del clásico añejo del Fútbol Profesional Colombiano en el estadio Nemesio Camacho el Campín, en cumplimiento con la fecha número 18 de la Liga Betplay Dimayor 2021-l.

Durante los primeros 45 minutos de juego, Azules y Verdes no lograron sacarse diferencias en el marcador, pues ambos equipos fueron muy propositivos en su juego e intentaron por varias vías, llegar a la portería rival y abrir el marcador a favor para quebrar el empate en la tarde de domingo en el Campín.

En pleno partido, la trasmisión oficial del partido captó un cruce entre Alberto Gamero, entrenador de Millonarios y uno de sus dirigidos, el defensor y canterano 'Albiazul' Breiner Paz, jugador que venía con poco ritmo de juego, pues hace mucho no mostraba gran seguridad y buen juego, razón por la que estuvo alejado.

Sin embargo, en su regreso frente a Deportivo Cali, su nivel durante la primera parte del compromiso no fue la mejor, razón por la que el estratega 'Embajador' regaño a su defensor. Lo notorio fue el jugador no aceptó el regaño de la mejor manera y discutió fuertemente con su entrenador. Por supuesto,, la actitud del jugador no fue para nada la mejor.

