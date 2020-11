"Se rompió la relación": Steven Rivadeyra contó lo que fue el proceso de Mario Salas

Alianza Lima ha tenido un 2020 terrible. Ya están por el tercer entrenador y siguen peleando los últimos lugares del torneo. Los jugadores y dirigencia tampoco han tenido un desempeño a la altura del club.

Para su tranquilidad, por fin, este lunes, pudieron conseguir tres puntos claves. Vencieron a Melgar por goleada y se alejaron un poco de los últimos lugares de la tabla acumulada.

A pesar que todavía esos puntos están en vilo por una posible resolución de la Comisión de Disciplina, eso dio un buen aire. Por ello, los jugadores se animar a hablar un poco más sueltos.

Steven Rivadeneyra sobre Mario Salas en @VocesFutbolPeru: "El plantel no llegó a entenderlo. Lastimosamente no había una idea clara. Ahora con Guillermo Salas nos sentimos libres" pic.twitter.com/vDopaEU3nb — Ángel Paúl Flores (@angelpaulflores) November 4, 2020

Así se le sintió a Steven Rivadeneyra este miércoles. Habló por ejemplo de los que fueron los ultimos momentos de Mario Salas: "No llegamos a entenderlo. Nos decía varias cosas y había autocrítica, pero seguíamos con la misma idea. Lastimosamente no había una idea clara, pero ahora todos estamos enfocados".

"Se rompió la relación con Salas porque no supimos entender su estilo de juego, él no nos supo llegar. No se si nos hubiéramos ido al descenso pero hoy la prioridad es evitarlo. Hoy tenemos libertad. Ya nos presentaron a Ahmed como nuevo DT", continuó el arquero.

Por último, contó su interpretación sobre las diferencias con el Chicho Salas. "El 'Chicho' Salas nos dio libertad. En menos de 48 horas cambió todo", concluyó el portero.

��️ @stevenrdv, arquero �� de @ClubALoficial: "Él como líder más aún (Salas). En su momento pidió disculpas. Por la derrota, el momento, uno terminaba estresado y pasó por eso más que nada, pero ahora seguimos enfocados como grupo".



�� En vivo por @RadioUnionPeru 103.3 FM ‼️ pic.twitter.com/Rw1Xlxn3hD — Las Voces Del Fútbol | Perú (@VocesFutbolPeru) November 4, 2020

