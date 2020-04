¿Se terminó el amor? Maradona contradijo a Tevez de forma contundente

No es ninguna novedad que Diego Armando Maradona y Carlos Tevez mantienen una relación absolutamente estrecha. Se quieren mutuamente y esa realidad quedó al descubierto hace menos de un mes, cuando ambas personalidades se cruzaron en el campo de juego de la Bombonera en el encuentro correspondiente a la última fecha de la Superliga Argentina de Primera División entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, que posteriormente derivó en el título Xeneize.

Sin embargo, en las últimas horas, el director técnico del Lobo y el delantero de Boca no coincidieron en cuanto a sus declaraciones sobre la situación que viven los jugadores de fútbol en el marco del coronavirus. Todo comenzó cuando el experimentado atacante del equipo comandado estratégicamente por Miguel Ángel Russo exteriorizó que "cualquier jugador puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo", algo que generó una gran polémica.

Diego Maradona, actual entrenador de Gimnasia. (Foto: Getty)

Inmediatamente, varios futbolistas del ascenso argentino salieron a responderle a Tevez. Y, este viernes, quien se sumó a esta catarata de reacciones fue el propio Maradona, que, fiel a su estilo, no expuso ningún filtro y no tuvo pelos en la lengua: "Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes les tienen que pagar. Que busquen la menra. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar", comenzó disparando.

"Hay algunos que ahora se hacen los boludos y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años. Parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes así que ahora que no busquen excusas porque los jugadores tienen que cobrar para comer. Yo estoy a muerte con el 'Turco' Marchi. Muchos le pegan pero es el tipo que siempre pone la cara por los jugadores. Yo me comprometí a laburar mano a mano con él. Nunc dejé en banda a los jugadores y no lo voy a hacer ahora", profundizó.

"No son todas las situaciones iguales. Por eso el ejemplo de Alemania es muy bueno. Los jugadores que tuvieron la suerte de ganar mucha guita en toda su carrera, hoy deberían armar un fondo común para ayudar a los pibes del ascenso. Por nuestra parte estoy dispuesto a juntarme con los colegas entrenadores para ayudar a los técnicos del ascenso. De esta se sale con solidaridad porque alguna vez todos cobramos un primer suelod y sabemos lo que eso significa", finalizó.

