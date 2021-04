Vignolo le preguntó a Mac Allister si pagaría por Alexis o Cardona y no anduvo con vueltas

Cuando Juan Román Riquelme se hizo cargo del fútbol de Boca, el primer jugador que abandonó la institución fue Alexis Mac Allister, que partió rumbo a Brighton. El mediocampista había sido uno de los mejores jugadores del ciclo de Gustavo Alfaro, pero decidió finalizar su préstamo seis meses antes a cambio de un millón de dólares para el Xeneize.

En díalogo con ESPN F90, Carlos Mac Allister, exfutbolista del club de la Ribera y padre de Alexis, fue muy claro con los motivos de la salida de su hijo: "Se fue porque no quería pasar lo mismo que Pol Fernández. Acá sentado, Cascini dijo dos veces que no era del club. No tengo dudas que lo iban a colgar, porque se mezclan las cuestiones políticas con otras cosas".

Cuando el Pollo Vignolo expresó que el precio de Alexis era alto, el exlateral retrucó diciendo que "las cosas son caras o baratas por lo que rinden, no por lo que valen". Posteriormente, el conductor comparó al actual jugador del Brighton con Edwin Cardona, una de las figuras que tiene el actual plantel de Miguel Ángel Russo.

"Si vos tenés que poner plata, ¿la ponés por Cardona o por Alexis?", le preguntó Vignolo a Carlos, que no dudó en elegir: "Por Alexis. Tiene seis años menos y en dos meses tiene pasaporte comunitario, y un jugador que lo tiene vale mucho más que uno que no lo tiene".

Lee También