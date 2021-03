De Vignolo a Riquelme: "A River lo veo jugar bien hasta cuando todos dicen que juega mal"

Pablo Giralt frenó lo que estaba diciendo y Juan Pablo Varsky, intentando no perder el foco de la conversación, demostró con la mirada que había escuchado el grito que llegó desde la tribuna.

Pasa que mientras los periodistas estaban en vivo con el post partido por la pantalla de TNT Sports, el que intervino fue Juan Román Riquelme.

O eso dicen los rumores: el eterno '10' se habría metido en el debate dejando en claro que para él, hace rato que "River juega mal".

Claro, eso generó una polémica enorme, sobre la cual opinó Sebastián Vignolo en su clásica editorial al comienzo de ESPN F90.

"Saben qué me pasa a mi con River, lo veo jugar bien hasta cuando todo el mundo dice que juega mal. A mí me pasa eso. ¿Será que me quedé con el concepto? ¿Me gusta lo que hace River aunque no saque el resultado? ¿Será que me quedé con el River de antes y el de ahora es diferente? No quiere decir que no le vea falencias, que no le falte Nacho Fernández", comentó.

Y siguió: "También es cierto lo que me dijo hace un rato Seba Domínguez, estuvo a un gol de una nueva final de Copa Libertadores. Yo quiero que analicemos lo que dijo Riquelme, que de fútbol entiende un poquito bastante. A la gente de Boca le molesta que digamos que River juegue bien, porque ve defectos que a mí me cuesta vérselos".

Para cerrar, reafirmó: "Siempre que juega siento que es más que el rival, aunque sea menos. Cuando perdió con Estudiantes, Argentinos".

