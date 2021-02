Vignoló nombró a los 5 jugadores de Boca se reunieron con Russo

Después de la reunión que hubo entre los futbolistas, donde acordaron decirle al Consejo de Fútbol "nos tocan a uno, nos tocan a todos", cinco jugadores charlaron de manera privada con Miguel Ángel Russo.

+ El motivo por el cuál explotó la interna en Boca

+ La reunión entre los jugadores de Boca

Este viernes, en ESPNF90 aseguraron que prácticamente no hay relación entre los futbolistas de Boca y el Consejo de Fútbol.

#ESPNF90 �� | ESPN



"NOSOTROS NOS REUNIMOS PARA ECHAR AL PRESIDENTE"



El Cabezón Ruggeri recordó en el programa la vez en la que el plantel de Boca, en el año 1984, se reunió para que se vaya el Presidente del club. pic.twitter.com/eYDUDIfk3a — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 5, 2021

Además, el conductor Sebastián Vignolo agarró el teléfono y leyó información que le llegó sobre una reunión que hubo entre varios jugadores y el director técnico, que hoy parece estar en el medio.

Primero, informó: "Quienes fueron a la reunión con Russo para trasladarle las inquietudes del plantel, que el plantel se las quiere llevar al Consejo de Fútbol... No quiso ir Andrada, dijo que no le parecía, y los colombianos no estaban convencidos: les parecía que no era un problema para trasladarlo de esta manera".

Después sentenció el Pollo: "Los jugadores que fueron son: Tevez, Wanchope, Lisandro López, Capaldo e Izquierdoz".

Dos referentes en defensa, dos referentes en ataque y el hoy por hoy máximo proyecto de juveniles que tiene Boca.

Lo mejor del deporte también lo tenés en Telegram. Sumate a nuestro canal y mantenete informado ��



➡ https://t.co/2084y262x9 pic.twitter.com/pzbVBcPWo3 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 5, 2021

Lee También