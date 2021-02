Augusto Cesar aseguró que el Consejo de Fútbol está evaluando no renovarle a Tevez

Teniendo contrato hasta mediados del 2021, el futuro de Carlos Tevez, a raíz de los problemas entablados con el Consejo de Fútbol desde hace un tiempo, es una de las grandes incógnitas que el mundo Boca tiene al día de la fecha.

Este viernes, en diálogo con sus colegas de F12, Augusto Cesar, corresponsal del Xeneize en ESPN, aseguró que el departamento de fútbol en cuestión está evaluando la posibilidad de no renovarle el vínculo a Carlitos.

El periodista, que hace unas jornadas comunicó que un total de nueve jugadores del Xeneize están siendo evaluados constantemente por parte del Consejo de Fútbol, comunicó ante la atenta mirada de todos que el ciclo de Tevez en el conjunto de La Ribera podría llegar a su fin dentro de poco.

Dejando en claro que el departamento en cuestión actualmente está evaluando comunicarle la noticia a Tevez, Cesar manifestó: "A esta hora, me pregunto si el Consejo de Fútbol de Boca no está analizando comunicarle a Tevez que no le renuevan el contrato en junio y darle el pie a que se vaya".

