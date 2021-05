Vignolo destruyó a Cascini en 10 segundos: "No tuvo fuerzas ni para eso"

Raúl Cascini, durante muchos años, encontró en 90 Minutos de Fútbol un espacio que nunca antes había encontrado en su etapa como exjugador de fútbol. Allí era una de las estrellas del programa y una de las voces autorizadas desde los exfutbolistas de la mano de Óscar Ruggeri, quien muchas veces lo bancaba.

Sin embargo, desde diciembre de 2019, cuando cambió la dirigencia en Boca, el campeón del mundo fue llamado por Juan Román Riquelme para que integre el Consejo de Fútbol y ahí decidió cambiar de trabajo. En los primeros meses, la relación con sus excompañeros del canal parecía estar bien, pero con los meses todo se fue desgastando.

No sabemos qué pasó, pero entre que el Xeneize salió campeón de la Superliga Argentina (al día fue al piso para contar sus sensaciones) y los últimos meses del 2020 se rompió la relación entre Cascini y Sebastián Vignolo, quien cada vez que puede lo atiende al aire en ESPNF90. Este viernes, no fue la excepción.

El conductor cortó en seco el debate de sus compañeros para hablar apenas diez segundos: "Aprovecho para decirle a Cascini, que ayer quiso voltear la nota con Andrada, que no tuvo fuerzas ni para eso. Quiso voltear la nota con Andrada. No quería que Andrada hable con este programa. Le habló al representante de Andrada, tranquilo... No tuvo fuerza ni para eso. Tranquilo".

La cara de sus compañeros parecía ser la misma que nosotros al sorprendernos por las palabras al aire del Pollo. Se refirió a la nota que ayer Esteban Andrada dio con ESPNF90, quien habló por primera vez desde Guayaquil, Ecuador, donde quedó aislado en un hotel por dar positivo de COVID-19 al ingresar al país antes del encuentro por la Conmebol Libertadores.

Desde 2015, Raúl Cascini se asentó como panelista de 90 Minutos de Fútbol de la mano de Sebastián Vignolo en Fox Sports. Desde entonces, el exjugador de Boca era una de las principales voces del Xeneize y, fiel a su estilo, uno de los que más polémica despertaba a la hora de hablar. No obstante, en diciembre de 2019, renunció y ahora trabaja en el predio de Ezeiza como miembro del Consejo de Fútbol. Poco a poco, se alejó del programa y, claramente, la relación con Vignolo terminó por romperse directamente.

"Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión. Algunas críticas no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero me molesta cuando hay mucha saña", dijo hace unas semanas en diálogo con TyC Sports cuando le preguntaron justamente por las críticas de sus excompañeros.

