El palo de Cascini a Vignolo y a sus excompañeros: "Algunas críticas no las entiendo"

Este viernes, Raúl Cascini rompió el silencio de varios meses sin hablar en los medios de comunicación y recibió a TyC Sports con los colores del uniforme de entrenamiento de Boca en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza. Desde allí, respondió absolutamente todas las preguntas.

Uno de los cuestionamientos que respondió el miembro del Consejo de Fútbol fueron sobre las críticas que reciben tanto él como sus colegas del club sobre sus excompañeros de 90 Minutos de Fútbol, progama que conduce ahora Sebastián Vignolo en ESPNF90.

"No me duele. Pero llegar a ese punto de decirle a otro que 'no está preparado', es una discusión muy amplia. Consideramos que estamos preparados. Creemos todos que lo hacemos de la mejor manera y el día a día enseña un montón de cosas", manifestó Cascini desde el predio de entrenamiento.

Además, agregó: "Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión. Algunas críticas no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero me molesta cuando hay mucha saña".

Por último, respondió precisamente sobre los rumores que hablan que el Consejo de Fútbol le arma el equipo a Miguel Ángel Russo: "Imposible, ya roza la falta de respeto. Russo tiene 30 años de carrera, último bicampeón del fútbol argentino, y piensan que podemos armarle el equipo".

