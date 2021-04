Vignolo desató la polémica en vivo: "Gallardo haría jugar mejor a Boca"

Terminó una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina y la lectura que se sigue haciendo es que hay grandes diferencias futbolísticas entre River Plate y Boca Juniors. Y las hay a pesar de que el equipo Xeneize, actualmente comandado por Miguel Ángel Russo, se quedó con la última Superliga y con la pasada Copa Diego Maradona.

Sucede que, más allá de que el Millonario sigue sin poder pisar fuerte en el ámbito local con excepción de la Copa Argentina y la Supercopa Argentina, despliega un altísimo vuelo futbolístico y eso lo mantiene en el top, no solamente a nivel doméstico sino también en el plano continental. Y el principal responsable de ello es Marcelo Gallardo.

Precisamente, uno que no para de elogiar al entrenador de River es Sebastián Vignolo. En cada transmisión y en cada programa, el reconocido periodista y relator se deshace en elogios hacia el hombre que anteriormente comandó a Nacional de Montevideo. Y, este martes, en la edición del mediodía de 'F90', por ESPN, no hubo excepciones.

En medio de una nueva comparación entre River y Boca, Vignolo fue contundente: "Gallardo haría jugar mejor a Boca". Esto, por supuesto, no hizo otra cosa que desatar la polémica en el estudio. Y, cuando Carlos Aimar le pidió argumentos sobr esa afirmación, el Pollo redobló la apuesta y no anduvo con vueltas: "Porque me parece mejor entrenador".

#ESPNF90 �� | ESPN



"GALLARDO HARÍA JUGAR MEJOR A BOCA"



La contundente frase del @pollovignolo, ¿coincidís? ¡El @caiaimar pide argumentos! pic.twitter.com/eygnOqCpRD — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 13, 2021

