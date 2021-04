Vignolo reveló que Tevez terminó muy enojado: "Si hablaba decía cosas"

Este domingo, en el marco de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, Boca Juniors se presentó en la provincia de Santa Fe con el objetivo claro de quedarse con los tres puntos para acercarse a la próxima instancia del mencionado certamen continental. Sin embargo, lo cierto es que las cosas no le salieron al Xeneize.

Una vez más, los comandados tácticamente por Miguel Ángel Russo jugaron muy mal y terminaron cayendo por la mínima diferencia ante la formación que conduce Juan Manuel Azconzábal que, para colmo de males, lo desplazó en la tabla de posiciones y se quedó con el tercer lugar por diferencia de gol. Sí, jornada realmente negra para Boca.

En ese contexto, este lunes, en su segunda editorial de la jornada, Sebastián Vignolo volvió a ser filoso en su programa 'F90', por ESPN. En el mismo, el periodista y relator brindó precisiones sobre cómo terminó el partido Carlos Tevez. Sin ir más lejos, el Pollo indicó que estaba furioso y que no habló porque, de hacerlo, hubiese sido para peor.

"Tevez ayer no habló porque si hablaba decía cosas. Entonces, en caliente se guardó en un vestuario que, me dicen, hervía", exteriorizó Vignolo sobre el delantero, ídolo y referente de Boca, que, cuando el periodismo se acercó para dialogar con él una vez consumada la derrota del Xeneize contra Unión, hizo gestos indicando que no quería hablar.

