"¿Con doping y está por encima de Falcao?": periodista colombiano cuestionó a Paolo

La elección de Paolo Guerrero como 9 en el once de la Conmebol de la última década no solo generó polémica en Uruguay debido a la exclusión de Luis Suárez, también lo hizo en ESPN Colombia, debido a que James Rodríguez ni Radamel Falcao fueron considerados.

Al periodista Andrés Marocco no se mostró conforme con el once de la década y desde su punto de vista, Radamel Falcao pudo estar por Paolo Guerrero: "¿Guerrero estuvo dos años sin jugar por doping y está encima de Falcao y James Rodríguez? No jodas ¿Falcao cuándo estuvo dos años sin jugar? Los nuestros merecen estar ahí, hay que querernos un poquito".

Para el panel, otros de los que no merecen un lugar en el once son Ángel Di María y Casemiro, a diferencia de Arturo Vidal, quien desde sus apreciaciones, tuvo que estar en la volante del once elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

El once está conformado por futbolistas brasileños y argentinos, el único de otro nacionalidad es Paolo Guerrero, goleador de las últimas Copa América, además de ser el máximo anotador de la selección peruana.

En cuanto a clubes, Paolo Guerrero fue campeón del Mundial de Clubes con Corinthians, último equipo de la Conmebol en vencer al campeón de la Champions League en la final del torneo.

